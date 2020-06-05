Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 10:32

Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии вернули контроль над городом Тархуна, расположенном к юго-востоку от столицы Триполи, сообщает в пятницу турецкое издание "Сабах".

Отмечается, что город был освобожден от Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара вскоре после того, как отряды ПНС вошли в центр города и в его восточную часть. При этом, по словам военного представителя ПНС, ЛНА оказывала наступающим незначительное сопротивление.

"Сабах" напоминает, что в марте ПНС начала операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате накануне силы ПНС объявили о том, что что полностью вернули контроль над районом столичным районом страны.

В свою очередь командование ЛНА сообщало о "передислокации" своих бойцов вне Триполи, однако указало, что битва за столицу "еще не закончена.

Также накануне стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонной беседы высказались за прекращение огня в Ливии и возобновление переговорного процесса.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

1аю ав

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