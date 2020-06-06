Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 15:23

Стамбул. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции "Путь к победе" ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщил агентству "Анадолу" представитель армии ПНС Бейт аль-Маль.

"Наши силы смогли взять под контроль район Вади Вишка и они двигаются к Буерату, что находится в 95 км от Сирта", - сказал он.

"Анадолу" напоминает, что наступление началось после того, как правительственные силы заняли накануне город Тархуна - последний оплот ЛНА на западе Ливии.

Весной ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили о том, что что полностью вернули контроль над столичным районом.

В субботу силы ПНС начали операцию "Путь к победе": ее цель - очистить от ЛНА Сирт, район южнее этого порта, авиабазу "Джуфра", города Вади Вишка, Буерат, Джариф.

Также в субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после встречи с Хафтаром объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 по местному времени. Инициатива предусматривает мирное решение ливийского кризиса, проведение выборов в стране, вывод иностранных сил из Ливии.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции