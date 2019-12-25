Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 11:53

Кабул. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместная контртеррористическая операция "Шохин- 307" силовых структур Афганистана при поддержке авиации началась в среду в северных провинциях Балх и Саманган, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре 209-го корпуса Афганской национальной армии (АНА).

"Общее командование операцией с участием подразделений национальной армии, полиции и управления безопасности, которая началась на территории уездов Зари и Кишинди провинции Балх, а также в уезде Дара-и-Суфи Пайян провинции Саманган, осуществляется начальником штаба 209-го корпуса бригадным генералом Абдулсами Бахши", - сообщил начальник пресс-центра корпуса Ханиф Резаи.

В ходе операции афганские военные намерены очистить регион от террористов, ликвидировать их стратегические объекты, создать несколько опорных пунктов правительственных сил, отметил Резаи.

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