Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 19:39

Дубай. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные силы вступили в северную часть города Саракиб в провинции Идлиб, сообщила в среду межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В то же время отряды сирийской оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) отступили из этого района, отмечает издание.

Через Саракиб проходит стратегически важная автомагистраль.

Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.

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