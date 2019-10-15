Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 21:28

*** Зафиксировано почти 20 обстрелов

Хмеймим (Сирия). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Правительственные силы в Сирии установили контроль над шестью округами на северо-востоке страны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Продолжается процесс восстановления суверенитета Сирийской Арабской Республики на северо-востоке страны. Правительственные силы установили контроль над округами Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака", - сказал Бакин на брифинге во вторник.

Он добавил, что на восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населенных пунктов провинции Дейр-Эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с официальным Дамаском.

"14 октября зафиксировано 19 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-Эд-Дувайри, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Сандран, Нахшебба, Калъат-Марза, Ардаш-Даг, Чекурджак, Кинсибба провинции Латакия; Сукайят, Ниха, Абу-Омар, Эс-Салихия, Кефрайя, Хабит провинции Идлиб; Дар-Хардата, Тель-Метвазия провинции Хама", - сообщил Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил он.

ри

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