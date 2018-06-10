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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 6:51 10.06.2018 - 06:51

Гонконг. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет Ил-62, который использует северокорейское руководство, вылетел из Пхеньяна в направлении Сингапура, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на сайты, которые отслеживают движение самолетов.

Как предполагают СМИ, на борту находится лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее этот самолет доставлял Ким Чен Ына в китайский Далянь.

СМИ отмечают, что в воскресенье была также зафиксирована посадка в южнокитайском городе Гуанчжоу северокорейского транспортного Ил-76, который доставлял в Далянь бронированный "Мерседес" Ким Чен Ына.

Как сообщалось, два самолета китайской авиакомпании Air China также вылетели из Пхеньяна в Сингапур в ночь на воскресенье. По оценкам экспертов, на одном из них в Сингапур уже прилетела передовая группа делегации Северной Кореи для подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. На втором, как сообщали СМИ, мог лететь сам Ким Чен Ын.

Официальной информации из Пхеньяна не поступало.

Министр иностранных дел Сингапура, как передают китайские СМИ, сообщил, что Д.Трамп и Ким Чен Ын должны прибыть к месту встречи в воскресенье, чтобы обеспечить подготовку к саммиту и чтобы "все прошло хорошо".

Эксперты не исключают, что переговоры лидеров двух стран могут начаться раньше в рабочем режиме, чтобы согласовать позиции и обеспечить успешное проведение официального саммита 12 июня.

Гк жг

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