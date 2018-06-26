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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:26 26.06.2018 - 12:26

*** Курц и Лавров говорили о предстоящем председательстве Австрии в ЕС, сообщают в Вене

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель правительства Австрии не стал комментировать "Интерфаксу" информацию о возможной встрече в Вене президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, ранее о возможном проведении такой встречи сообщила австрийская газета "Кронен цайтунг".

"Мы эту тему не комментируем", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, о чем во вторник говорили глава МИД России Сергей Лавров и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, представитель правительства ответил, что речь шла о предстоящем председательстве Австрии в Европейском совете.

"Состоялся разговор, речь шла о международных темах и подготовке нашего председательства в Европейском совете", - сказал чиновник.

Кроме этого, по его словам, в ходе телефонной беседы речь шла об отношениях ЕС и России, этот вопрос в Вене выделяют в отдельную тему. "Австрия, как страна, которая наводит мосты ( . . .) Мы считаем, что диалог с Россией необходим", - указал представитель правительства.

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийской газеты "Кронен цайтунг", несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.

Вместе с тем, по сообщению британской "Файнэншл таймс", президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся не в Австрии, а в другой стране, которая была бы более удобна.

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