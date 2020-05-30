Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 19:36

Кабул. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Совет национальной безопасности Афганистана объявил в субботу вечером, что правительство страны освободило из тюрем 710 заключенных сторонников движения "Талибан" (запрещено в России).

"Заключенные были освобождены из тюрем Пули-Чархи, Баграм и других тюрем страны. Процесс освобождения заключенных талибов будет продолжаться сегодня и завтра", - сообщил журналистам представитель Совета безопасности Джавед Фейсал.

По официальным данным, общее число освобожденных сторонников "Талибан" в ближайшие два дня составит 2 тыс человек.

В свою очередь об освобождении из плена очередной группы военнослужащих правительственных сил в субботу заявили и талибы.

"Сегодня 73 солдата Кабульской администрации были освобождены из тюрем Исламского Эмирата в провинциях Балх, Кундуз, Логар, Пактия, Хост и Пактика. Их отправили к своим семьям после того, как они дали им новую одежду и 5 000 афгани на проезд", - сообщил пресс-секретарь представительства талибов в Катаре Сухайль Шахин.

"Таким образом, общее число солдат администрации Кабула, выпущенных к настоящему времени, составляет 420 заключенных", - написал Шахтин в твиттер.

Процесс обмена военнопленными между правительством Афганистана и движением "Талибан" осуществляется в соответствии с условиями соглашения, подписанного делегацией США и талибами в конце февраля в Катаре. Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс военнослужащих правительственных сил.

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