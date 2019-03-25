Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 13:59

Доха. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Представители правительства Афганистана, как ожидается, примут участие во второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования, которая состоится 14 апреля в Катаре, сообщил "Интерфаксу" катарский дипломатический источник.

"В данный момент завершается процесс формирования афганской делегации для участия во встрече в Дохе. В ее состав, как ожидается, войдут представители правительства", - сказал источник.

"На встрече планируются переговоры с талибами (Движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) по широкому кругу тем", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что делегация будет более представительной, чем на предыдущей встрече, состоявшейся в Москве. "В общей сложности в нее войдут около 100 человек", - сказал источник.

При подтверждении участия официального Кабула в конференции это будет первый случай, когда представители афганского правительства и движения "Талибан" будут находиться на одной площадке.

Первая межафганская конференция прошла в начале февраля в Москве. Она была организована афганской диаспорой в России. В конференции приняли участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе, оппозиционных, а также делегация талибов численностью около 10 человек.

По итогам переговоров их участники приняли декларацию, направленную на развитие внутриафганского диалога с целью добиться политического решения конфликта в этой стране. "Все стороны на конференции согласились, что достойный и долговременный мир является чаянием всего народа Афганистана, и этот принцип был достигнут в Москве", - отмечалось в документе.

В президентском дворце Афганистана заявили, что декларация по итогам двухдневной конференции в Москве не имеет реального веса.

"Опубликованная декларация не имеет никакого веса, так как делегаты, которые присутствовали на двухдневной конференции в Москве, не представляют исполнительную власть", - приводило афганское телевидение выдержки из заявления канцелярии президента Афганистана.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани подверг сомнению значение переговоров по афганскому урегулированию в Москве, заявив, что считает решения правительства и других законных институтов Афганистана главными на пути мирного урегулирования.

1нс яч

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