Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 20:19

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Бельгийское правительство обнародовало пакет дополнительных мер по поддержанию экономики и преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса COVID-19.

Эти меры предусматривают ряд временных исключений из законодательства Бельгии.

Как сообщила в официальном коммюнике премьер-министр Софи Вильмес, пакет мер принят в субботу узким составом правительства (kern - "ядро") после виртуальных консультаций с главами или представителями десяти основных политических партий.

Среди мер пакета - временный мораторий на банкротство бизнеса. Он защищает любую компанию-должницу, попавшую затруднительное положение из-за эпидемии от конфискаций, банкротства или ликвидации по суду.

Предусмотрены налоговые льготы в так называемых "критических" секторах (таких, как крупные торговые сети или производство продуктов питания). Во всех случаях будет действовать принцип "равного вознаграждения за равный труд".

Временно безработные смогут работать в сельском и лесном хозяйстве, получая к тому же 75% пособия по безработице, либо прикомандировываться в помощь предприятиям в "критических" секторах. Вводятся и другие гибкие формы занятости, например, использование труда учащихся, пенсионеров.

Особая статья посвящено труду мигрантов: "Доступ просителей убежища на рынок труда при условии, что они должным образом представили свое прошение в CGRA (Генеральную комиссию по делам беженцев и лиц без гражданства - ИФ)... Цель заключается в том, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, особенно сезонной".

Особые меры предполагают максимальное привлечение медицинских кадров в систему здравоохранения, в лечебные учреждения, занятые борьбой с коронавирусом, особенно в дома престарелых. Добровольное обращение или помощь от сотрудников, которые в настоящее время не работают, будут предпочтительными вариантами.

В заявлении говорится, что пакет мер будет принят Советом министров в эти выходные перед отправкой в Государственный совет.

Кроме того, обсуждалось предоставление государственных гарантий на определенные кредиты с целью смягчения экономических последствий коронавируса. Гарантировать предполагается кредиты самозанятых и юрлиц в некоммерческом секторе на сумму до 50 млрд евро. Указ будет действовать с1апреля 2020 года, и окончательно его примет Совет министров Бельгии в эти выходные.

1мн тг

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