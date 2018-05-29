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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 12:30 29.05.2018 - 12:30

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в интервью телеканалу RTBF о том, что власти страны следят за ситуацией в связи с перестрелкой во вторник в Льеже, в которой погибли полицейские.

"Серьезный инцидент происходит в Льеже в данный момент. Мы следим за ситуацией с министром внутренних дел, министром юстиции и кризисным центром", - сказал Ш.Мишель.

"Я хочу выразить мои искренние соболезнования и мою поддержку от имени всего правительства семьям жертв", - сказал премьер-министр.

Он пообещал предоставить больше информации, когда ситуация станет "более стабильной".

В свою очередь комментаторы RTBF призывают пока проявлять осторожность в объяснении мотивов нападения на полицейских при том, что рассматривается версия о терроризме.

При этом телеканал уточнил, что убиты две женщины-полицейские. И первые сообщения, что преступник завладел оружием стражей порядка, еще нуждаются в проверке.

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