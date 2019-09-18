Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 19:35

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании может попросить председателя Банка Англии Марка Карни остаться на занимаемом посту дольше ранее согласованного срока, который истекает 31 января 2020 года, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Министерство финансов может обратиться к Карни с такой просьбой в случае, если состоится перенос даты выхода Великобритании из ЕС. В настоящий момент ожидается, что Brexit состоится 31 октября, но эта дата находится под большим вопросом из-за серьезных политических разногласий в британском правительстве.

Карни возглавил ЦБ Великобритании в 2013 году и должен был покинуть пост в 2018 году. Однако из-за постоянных переносов сроков Brexit он дважды соглашался продлить свое пребывание в должности.

Минфин обещал назвать имя преемника Карни этой осенью, однако с тех пор в стране сменилось правительство и министр финансов. Прежняя команда министерства до своего ухода подготовила шорт-лист кандидатов на пост главы Центробанка, однако теперь он, вероятно, потерял свою актуальность.

Как пишет FT, в список вошли пять кандидатов: председатель совета директоров британского подразделения банка Santander Шрити Вадера, глава Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бэйли, директор Лондонской школы экономики Минуш Шафик и два действующих зампредседателя Банка Англии - Бен Бродбент и Джон Канклифф.

Служба финансово-экономической информации

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