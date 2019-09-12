Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 2:15

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Британии частично опубликовало документы, предупреждающие о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки, сообщает Sky News.

Пять страниц документа, опубликованных на сайте правительства, предупреждают, что Британия столкнется с негативными последствиями Brexit без сделки в первый же день.

В частности, в справке говорится о росте общественных беспорядков, "значительном" повышении цен на электроэнергию, а также проблемах с поставками продуктов питания и лекарств.

Также отмечается потенциальное снижение способности Великобритании предотвращать вспышки болезней животных из-за сокращения поставок ветеринарных препаратов и принятия срочных мер по обеспечению доступа к чистой воде в случае сбоя в подаче химических веществ. Хотя вероятность этого считается "низкой".

В документе также высказываются опасения, что Гибралтар недостаточно хорошо подготовился к Brexit без сделки.

В свою очередь, "теневой" министр по Brexit Кир Стармер заявил, что документы подтверждают серьезные риски Brexit без сделки.

"Совершенно безответственно со стороны правительства пытаться игнорировать эти суровые предупреждения и препятствовать тому, чтобы общественность видела доказательства", - сказал Стармер.

"Борис Джонсон должен теперь признать, что он был нечестен с британским народом о последствиях Brexit без сделки", - добавил он.

Документ о последствиях Brexit без сделки был опубликован после требования парламента. Оппозиционные депутаты также требовали обнародовать личные сообщения между советниками премьер-министра в том числе в WhatsApp и Facebook по поводу пятинедельной приостановки работы парламента Борисом Джонсоном. Но правительство отказало в этой просьбе, назвав ее "неуместной".

Накануне парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Тем не менее, в понедельник парламентарии второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране: Джонсон предлагал повести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!