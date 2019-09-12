Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 12:38

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Возможные последствия выхода страны из ЕС без сделки, опубликованные правительством Британии, являются худшим сценарием "жесткого" Brexit, который вряд ли произойдет, сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллоса.

По его словам, такой сценарий был "предположением, положенным в основу планирования", добавив, что государство "тратит много денег на то, чтобы смягчить" последствия этого сценария.

Отмечается, что правительство было вынуждено опубликовать часть документов о последствиях Brexit без сделки, так как этого требовали представители законодательной власти.

Ранее в четверг сообщалось, что правительство Британии опубликовало часть документов, предупреждающих о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки.

Пять страниц документа, опубликованных на сайте правительства, предупреждают, что Британия столкнется с негативными последствиями Brexit без сделки в первый же день.

В частности, в справке говорится о росте общественных беспорядков, "значительном" повышении цен на электроэнергию, а также проблемах с поставками продовольственных товаров и лекарств.

Ранее на этой неделе парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Тем не менее, в понедельник парламентарии второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране: Джонсон предлагал повести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

1ви ар

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