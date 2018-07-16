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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 14:48 16.07.2018 - 14:48

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны присоединится к реализации проекта, реализуемого с рядом европейских корпораций по созданию истребителя нового поколения.

"Сегодня я могу объявить, что правительство присоединится к BAE Systems (британская оборонная компания), Leonardo (итальянский машиностроительный холдинг), MBDA (европейский разработчик ракетных систем) и Rolls Royce (британская технологическая компания) для финансирования следующего этапа инициативы по модернизаций технологий для ВВС (Future Combat Air System Technology)", - сказала Т.Мэй на авиасалоне в британском Фарнборо.

По ее словам, "это обеспечит привлечение инвестиций в размере более 2 млрд фунтов стерлингов ($2,65 млрд) до 2025 года".

"Это поможет гарантировать долгосрочное будущее нашей индустрии по производству боевых самолетов, поскольку мы заложим основу для программы по созданию истребителя - преемника "Тайфун", - сказала британский премьер.

1кю во

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