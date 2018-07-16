Правительство Великобритании поможет привлечь 2 млрд фунтов стерлингов для программы по модернизации ВВС страны
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Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны присоединится к реализации проекта, реализуемого с рядом европейских корпораций по созданию истребителя нового поколения.
"Сегодня я могу объявить, что правительство присоединится к BAE Systems (британская оборонная компания), Leonardo (итальянский машиностроительный холдинг), MBDA (европейский разработчик ракетных систем) и Rolls Royce (британская технологическая компания) для финансирования следующего этапа инициативы по модернизаций технологий для ВВС (Future Combat Air System Technology)", - сказала Т.Мэй на авиасалоне в британском Фарнборо.
По ее словам, "это обеспечит привлечение инвестиций в размере более 2 млрд фунтов стерлингов ($2,65 млрд) до 2025 года".
"Это поможет гарантировать долгосрочное будущее нашей индустрии по производству боевых самолетов, поскольку мы заложим основу для программы по созданию истребителя - преемника "Тайфун", - сказала британский премьер.
1кю во
Интерфакс