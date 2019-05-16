Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 4:05

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Представители оппозиции и правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации страны Хорхе Родригесом отправились в Норвегию для переговоров по урегулированию политического кризиса в стране, сообщает Associated Press .

Члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, контролируемой оппозицией, заявили агентству, что представители обеих сторон будут участвовать в обсуждения в Осло.

По словам одного из собеседников, посланники из двух противоборствующих лагерей отправились на переговоры после того, как получили приглашения от группы норвежцев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прямо не прокомментировал переговоры в телевизионных выступлениях в среду.

Однако отметил, что министр связи и информации Родригес находится за пределами Венесуэлы с "очень важной миссией".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.

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