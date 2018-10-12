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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:42 12.10.2018 - 11:42

Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что пока не может назвать дату планируемого саммита ФРГ-Франция-РФ-Турция по Сирии, но подготовка к нему идет.

По его словам, канцлер Ангела Меркель ранее изъявила готовность участвовать в таком саммите.

"Я пока не могу назвать даты. Подготовка идет", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

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