Правительство Германии пока не может назвать дату планируемого саммита ФРГ, Франции, России и Турции по Сирии
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Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что пока не может назвать дату планируемого саммита ФРГ-Франция-РФ-Турция по Сирии, но подготовка к нему идет.
По его словам, канцлер Ангела Меркель ранее изъявила готовность участвовать в таком саммите.
"Я пока не могу назвать даты. Подготовка идет", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
1тф вв
Интерфакс