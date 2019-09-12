Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 10:48

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство не посоветовалось с семьей умершего экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе о программе похорон и проигнорировало завещание покойного о церемонии погребения, сообщила местная пресса со ссылкой на заявление семьи Мугабе.

"Как его ближайшие родственники, мы с ужасом отметили, что правительство Зимбабве пытается заставить нас принять программу похорон покойного Роберта Габриэля Мугабе, которая противоречит его желаниям о том, как бы он хотел быть погребен", - говорится в заявлении семьи Мугабе.

Также сообщается, что родственники покойного Мугабе "готовы и желают сотрудничать с правительством Зимбабве в подготовке программы похорон и погребения покойного".

По данным издания The East African, семья экс-президента намерена провести погребение умершего на территории его поместья, в то время как власти, провозгласив Мугабе "национальным героем", выбрали место для покойного на аллее национальных героев на кладбище в столице Хараре.

Эти разногласия могут отразится и на дате похорон Мугабе. Ранее сообщалось, что похороны пройдут в воскресенье, однако семья сообщает, что церемония состоится в начале следующей недели.

Накануне стало известно, что тело бывшего главы государства доставили в столицу Зимбабве из Сингапура, где Мугабе проходил лечение и скончался ранее в сентябре. На борту самолета также находилась супруга экс-президента Грейс Мугабе и другие члены его семьи.

В аэропорту воздушное судно встретил нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет в Сингапуре после продолжительной болезни.

В 1980 году Мугабе одержал победу на выборах и стал премьером страны. На этом посту он пробыл до 1987 года. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.

В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

1ви ар

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