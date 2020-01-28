Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Израиля проголосует по вопросу аннексии еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает газета "Едиот Ахронот".
Голосование в кабинете министров по этому вопросу запланировано на 2 февраля.
По данным издания, американский посол США в Израиле Дэвид Фридман во вторник заявил, что Израиль "может аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан в любое время". Это не противоречит подготовленному США плану по ближневосточному урегулированию, согласно которому Израиль как раз должен получить суверенитет над своими поселениями, построенными на палестинских территориях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.
Также Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он намерен аннексировать Иорданскую долину. Его партия победила на выборах с небольшим преимуществом, но ни ему, ни его противнику - оппозиционеру Бени Ганцу - не удалось в итоге сформировать правительство. Новые выборы в стране запланированы на 2 марта 2020 года.
В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил тогда, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.
Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.
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