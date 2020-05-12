Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 18:23

Дели. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил о пакете экономических мер в объеме $270 млрд для восстановления экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, сообщила во вторник газета Times of India.

По данным газеты, это составляет 10% ВВП страны.

Премьер подчеркнул, что пакет мер экономического стимулирования предусматривает помощь бедному населению, рабочим, фермерам, малому бизнесу и надомному производству.

Ранее власти Индии приняли решение, начиная с 4 мая, еще на две недели продлить режим изоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 и истекавший 3 мая.

По состоянию на 12 мая в Индии с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано почти 74 тыс. случаев заражения COVID-19, более двух тыс. заразившихся скончались.

1ви ар

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