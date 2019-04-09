Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 8:01

*** Контракт может быть подписан уже в ближайшие месяцы

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку в России 464 основных боевых танков Т-90МС на общую сумму 1,93 млрд. долл., сообщило британское оборонное издание Janes, ссылаясь на информированные источники в Дели.

По их данным, решение, принятое на заседании Комитета, которое состоялось в начале апреля и проходило под председательством премьер-министра Нарендры Моди, является предпоследним шагом в процессе приобретения российских танков.

За ним уже должно последовать подписание контракта между министерством обороны Индии и "Рособоронэкспортом". По словам источников, оно может состояться в течение следующих нескольких месяцев.

При этом Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил закупку российских танков еще в ноябре 2016 года.

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