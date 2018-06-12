Правительство Ирана предупреждает КНДР о том, что Трамп может аннулировать достигнутое соглашение
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп является настолько ненадежным партнером, что может в течение нескольких часов отменить достигнутые на сингапурском саммите договоренности с КНДР, заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт.
"Мы не знаем, что за человек, с которым лидер Северной Кореи ведет переговоры. Не ясно, не отменит ли он соглашение еще до того, как вернется домой", - сказал он в интервью иранскому агентству ИРНА во вторник.
Ранее Иран уже заявлял, решение Д.Трапа о выходе из соглашения по иранскому атому является примером ненадежности партнерства с американским президентом.
Представитель иранского правительства сказал: "Этот человек (Д.Трамп - ИФ) не представляет американский народ, и народ серьезно отойдет от того, чтобы поддержать его на следующих выборах".
1гк об
Интерфакс