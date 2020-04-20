Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:52

Мадрид. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Испанское правительство объявило, что договорилось с руководством футбольной лиги и федерации страны о порядке возобновления тренировок на фоне постепенной нормализацией ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

При этом, власти страны не объявили ни о каких конкретных датах и деталях возвращения спортсменов к тренировкам.

Переговоры между сторонами проходили на выходных и продлились в общей сложности около восьми часов.

Однако в правительстве указали, что возобновление тренировок должно будет проходить при строгом соблюдении мер, зафиксированных в протоколах по вопросам здравоохранения.

Между тем, в футбольной лиге Испании указали, что не ожидают возобновления соревнований раньше конца мая. Там также отметили, что сначала все игры будут проходить на стадионах без зрителей.

Тренировки и футбольные матчи в Испании были приостановлены в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в Испании с начала вспышки зарегистрировано около 200 тыс. случаев заражения, более 20 тыс. скончалось. Еще 80 тыс. человек выздоровели.

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