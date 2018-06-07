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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 10:21 07.06.2018 - 10:21

Мадрид. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Испании, сформированное премьер-министром Педро Санчесом, принесло в четверг присягу в Мадриде.

Церемония, показанная местными СМИ в прямом эфире, прошла в присутствии короля Испании Филиппа VI, также на ней был П.Санчес.

В состав кабинета вошли 17 министров, из них 11 - женщины.

Пост вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво, внешнеполитический блок возглавил Жозеп Боррель, министром обороны стала Маргарита Роблес, главой МВД - Фернандо Гранде, минюста Долорес Дельгадо. Экономическим ведомством будет руководить Надиа Кальвиньо. Всего в состав правительства кроме премьера вошли 17 министров.

В субботу испанский король принял присягу П.Санчеса на посту нового главы правительства страны.

Возможность сформировать новое правительство П.Санчес получил после того, как в пятницу конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

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