Правительство Италии может быть сформировано экономистом Коттарелли по поручению президента страны - СМИ
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Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю МВФ Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны, передают в понедельник итальянские СМИ.
Ранее К.Коттарелли был приглашен С.Маттареллой для переговоров о создании временного правительства на фоне политического кризиса в Италии.
Как сообщалось, С.Маттарелла отказался утвердить на его рассмотрение список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. В свою очередь, руководитель движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо призвал в связи с этим объявить президенту страны импичмент. Отказ в утверждении списка негативно воспринял и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.
С.Маттарелла в воскресенье объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона. Этот экономист известен резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах.
Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны. Однако в коалиции наотрез отказались предложить альтернативного кандидата на должность главы министерства экономики.
тэ ар
Интерфакс