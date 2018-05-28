Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 12:44 28.05.2018 - 12:44

Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю МВФ Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны, передают в понедельник итальянские СМИ.

Ранее К.Коттарелли был приглашен С.Маттареллой для переговоров о создании временного правительства на фоне политического кризиса в Италии.

Как сообщалось, С.Маттарелла отказался утвердить на его рассмотрение список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. В свою очередь, руководитель движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо призвал в связи с этим объявить президенту страны импичмент. Отказ в утверждении списка негативно воспринял и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

С.Маттарелла в воскресенье объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона. Этот экономист известен резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах.

Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны. Однако в коалиции наотрез отказались предложить альтернативного кандидата на должность главы министерства экономики.

тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line