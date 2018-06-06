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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 19:43 06.06.2018 - 19:43

Рим. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Палата депутатов парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству страны, сообщает в среду итальянский телеканал "Раи 24". Доверие правительству выразили 350 депутатов, против проголосовали 236 парламентариев, 35 человек воздержались. Днем ранее правительство заручилось доверием сената Италии. Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте принесло присягу в Квиринальском дворце в конце прошлой неделе. Дж.Конте уже выразил свою позицию по санкциям в отношении России, выступив за их пересмотр. Вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини в среду заявил, что Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие торговые отношения. 1мм во ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс