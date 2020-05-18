Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 7:43

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Кипрские самолет и вертолет впервые приняли участие в тушении лесных пожаров на территории признанной лишь Анкарой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), сообщает в понедельник греческая газета "Катимерини".

По словам представителя правительства Кипра Кириакоса Кушоса, помощь была оказана по просьбе лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи, который поблагодарил президента Кипра Никоса Анастасиадиса за незамедлительный отклик.

Представители ТРСК проинформировали, что в борьбе с лесными пожарами также приняли участие два турецких самолета.

Лесные пожары охватили регион залива Морфу в северо-западной части острова Кипр.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

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