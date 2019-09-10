Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 19:16

Рим. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате парламента Италии, сообщает во вторник телеканал "Раи ньюс".

Так, 169 сенаторов высказались в поддержку нового правительства, 133 выступили против, а пять сенаторов воздержались. Необходимый минимум составлял 161 голос.

Накануне правительство Конте поддержали депутаты из нижней палаты парламента Италии. В поддержку правительства Конте выступили 343 депутата, против него - 263, трое депутатов воздержались. Необходимый минимум составлял 316 голосов.

Эксперты ожидали, что новое правительство сможет с успехом преодолеть голосование в обеих палатах, однако отмечали, что в сенате оно, вероятнее всего, наберет лишь немногим более необходимого минимума.

На прошлой неделе в Риме в Квиринальском дворце в присутствии президента страны Серджо Маттареллы итальянское правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте приняло присягу.

В совет министров вошли, в основном, представители партии "Движение пять звезд", которое присутствовало и в прежней правящей коалиции, а также - остававшейся до сих пор в оппозиции Демократической партии. Партия "Лига", ранее разорвавшая коалиционное соглашение с "Движением пять звезд", таким образом, теперь становится оппозиционной.

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