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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:29 26.06.2018 - 11:29

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - В правительстве Ливии, сформированном при поддержке ООН, заявили, что экспорт нефти через порты, освобожденные силами маршала Халифы Хафтара, не будет законным вплоть до передачи этих портов под контроль официальных властей, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Весь экспорт, осуществляемый параллельными институтами (власти - ИФ) незаконен, и любая подобная попытка окончится неудачей, как и предыдущие", - приводит "Дейли стар" слова главы Национальный нефтяной корпорации Ливии Мустафы Саналлы.

На прошлой неделе сообщалось, что Ливийская национальная армия под командованием Х.Хафтара выбила боевиков из двух ключевых нефтяных портов - Рас-Лануф и Эс-Сидер.

Накануне, напоминает "Дейли стар", в Ливийской национальной армии заявили, что вся будущая прибыль, полученная от экспорта нефти из этих портов, поступит в распоряжение администрации, действующей на востоке страны.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

1аю ар

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