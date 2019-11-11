Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 5:00

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Как переворот охарактеризовало правительство Никарагуа события в Боливии, которые привели к отставке президента страны Эво Моралеса.

"Правительство Никарагуа (...) отвергает и решительно осуждает государственный переворот, который был осуществлен сегодня (в Боливии - ИФ)", - говорится в распространенном правительственном заявлении.

В нем подчеркивается: "Мы выражаем свое неприятие и отрицание фашистской практики, игнорирующей конституцию, законы и институционализм, которые регулируют демократическую жизнью наций."

Ранее сообщалось, что Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов населения, а также обвинений в том, что его победа на недавних выборах была сфальсифицирована.

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