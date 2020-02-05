Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 15:34

Брюссель. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Румынские парламентарии в среду выразили недоверие премьеру Людовику Орбану и его правительству под руководством Национально-либеральной партии, сообщают местные СМИ.

По их данным, "против" кабинета высказался 261 депутат, поддержали правительство 139 парламентариев, 65 - воздержались.

С предложением о рассмотрении вопроса о доверии правительству выступили румынские социал-демократы, которые подвергли кабинет критике за попытку изменить избирательное законодательство без предварительного общественного обсуждения.

Кабинет Орбана работал на протяжении всего трех месяцев. Теперь министры продолжат исполнять полномочия до того момента, когда президент страны Клаус Иоаннис проведет консультации с представителями политических партий и выдвинет кандидатуру нового премьера. Сам Иоаннис говорит, что вновь предложит на должность главы правительства Людовика Орбана.

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