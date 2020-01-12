Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 8:56

Рим. 12 января. ИНТЕРФАКС - Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа в воскресенье объявило о прекращении огня на западе страны спустя несколько часов после аналогичного заявления Ливийской национальной армии и ее главы маршала Халифы Хафтара, передают западные СМИ.

В заявлении Сарраджа говорится, что перемирие стартовало в полночь 12 января по местному времени (1:00 мск). Однако, по его словам, силы ПНС "оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны".

Ранее в воскресенье в Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о введении режима прекращения огня. В ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.

Турецкие СМИ отмечают, что это объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

1эф аг

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