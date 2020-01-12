Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 13:56

Рим. 12 января. ИНТЕРФАКС - В правительстве национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа обвинили Ливийскую национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром в нарушении режима прекращения огня, сообщает в воскресенье Associated Press.

Поддерживаемое международным сообществом правительство заявило, что зафиксировало нарушения перемирия практически сразу после того, как оно вступило в силу. В заявлении не отмечается, какого рода это были нарушения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о введении режима прекращения огня. В ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.

Затем и правительство Файеза Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны. Саррадж заявил, что силы ПНС "оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны".

Объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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