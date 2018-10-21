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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 15:16 21.10.2018 - 15:16

Берлин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство США проинформировало ФРГ о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), это решение вызывает сожаление, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство США прошлой ночью проинформировало нас о решении президента Трампа выйти из ДРСМД. Правительство сожалеет об этом заявленном выходе США. ДРСМД - это важный элемент контроля над вооружением и особым образом служит европейским интересам", - говорится в заявлении У.Деммер, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По ее словам, решение будут обсуждать в НАТО.

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