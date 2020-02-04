Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 4:19

Бангкок. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чанвиракул сообщил, что 142 гражданина страны будут эвакуированы во вторник из китайского Уханя.

Рейс, как ожидается, приземлится в международном аэропорту У-Тапао в Паттайе вечером во вторник.

Отмечается, что весь экипаж на борту самолета одет в защитные костюмы, а восемь медиков оказывают помощь пассажирам.

Эвакуированные пассажиры будут помещены в карантин на военно-морском объекте по меньшей мере на 14 дней, сообщил представитель Королевского Военно-Морского флота Таиланда в фейсбуке.

На данный момент в Таиланде зарегистрировано 19 подтвержденных случаев заболевания.

По состоянию на начало вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тыс. человек в 27 странах.

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