Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 14:29

Хельсинки. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Финляндии во вторник избрал премьер-министром заместителя председателя ведущей правящей Социал-демократической партии, министра транспорта и связи Санну Марин (Sanna Marin).

За нее проголосовали 99 депутатов, против 70.

Марин станет самым молодым в мире премьер-министром. До этого времени им считался премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук.

Марин стала третьим премьер-министром женщиной из 75 своих предшественников. По последним опросам она была самым популярным кандидатом в премьеры в истории страны. Марин пообещала партии, что вернет ей популярность, которая в последнее время несколько снизилась.

Марин выступает против вступления страны в НАТО, считает важными направлениями будущего правительства решение экологических и климатических проблем, а также сохранение традиционных семейных ценностей.

Марин начинала свою трудовую деятельность продавцом в магазине Sokos в городе Тампере. Магистр в области управления, заместитель председателя Социал-демократической партии. Живет в свободном браке, у нее 2-летняя дочка.

Марин заменит на посту главы правительства Анти Ринне (Anti Rinne), который 3 декабря подал президенту прошение об отставке и которая была принята в тот же день. Вместе с ним в отставку ушло и все правительство. Ниинистё попросил кабинет министров продолжить работу до назначения нового правительства.

Ринне после отставки претендует на пост вице-спикера парламента, голосование по его кандидатуре состоится в среду.

В воскресенье Ринне сообщил, что он провел переговоры с парламентскими партиями и все пять политических организаций, составлявших прежнюю коалицию, согласились войти и в новый правящий союз. То есть новое правительство под руководством социал-демократической партии сформируют партии Центра, "Зеленые", Союз левых и Шведская народная партия, напомнил он. Ринне также отметил, что новая коалиция готова работать по выполнению программы прежнего правительства.

Голосование по новому составу правительства состоятся 17 декабря. По данным СМИ, в нем будут произведены незначительные изменения, в его состав войдут 12 женщин и 7 мужчин.

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