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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 16:03 23.10.2018 - 16:03

Хельсинки. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Финляндии подсчитало, сколько стоили различные мероприятия, связанные со встречей в Хельсинки президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

В подготовленном правительством для парламента проекте второго, дополнительного бюджета говорится, что на покрытие расходов, связанных с саммитом, который прошел 16 июля, было израсходовано около 6 млн евро, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

Большая часть средств ушла на обеспечение мер безопасности. 5,7 млн евро выделяются полиции, пограничной охране, Оборонительным силам, министерству иностранных дел.

При этом правительство не учитывает расходы, понесенные канцелярией главы государства, поскольку оно не просило покрывать их за счет дополнительного бюджета.

Согласно международной практике, встречи на высшем уровне оплачивает принимающая страна.

Дополнительный бюджет будет передан парламенту на утверждение в предстоящий четверг.

ки

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