Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 10:41

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Хельсинки. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.

Глава государства согласился с просьбой премьер-министра.

При этом он предложил правительству продолжить работу до формирования нового кабинета министров.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Эта реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системы социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.

В этих условиях правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия "Синее будущее" и рейтинг которой составляет согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного по заказу Yle 32,1%, решило уйти в отставку.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции Ю.Сипиля, "отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства".

Он отметил, что нынешний кабинет министров будет считаться временным и продолжит работу до намеченных на 14 апреля выборов в парламент.

"Но если к началу председательства Финляндии в Совете Европейского союза новое правительство сформировано не будет (Финляндия возглавит Совет ЕС 1 июля - ИФ), то мы готовы будем работать и дольше", сказал глава правительства.

***/ мф

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