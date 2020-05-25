Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 20:08

Париж. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Беспрецедентные обстоятельства эпидемии коронавируса подтолкнули правительство Франции к мерам по улучшению условий труда медицинского персонала больниц и госпиталей.

"Не будет полумер, будут сильные, быстрые и ответственные решения", - пообещал премьер-министр страны Эдуар Филипп в понедельник, открывая социальную консультацию по улучшению положения больничного персонала.

По его словам, необходимо "показать нашу признательность персоналу". Он отметил, что справедливые требования работников больниц заставляют действовать быстро.

Как на первый приоритет Филипп указал на пересмотр зарплат, которые претерпят "значительное повышение", чтобы "сберечь мотивацию" работников здравоохранения.

Консультации организованы министром здравоохранения Оливье Вераном в рамках реализации сделанного в конце марта президентом Франции Эмманюэлем Макроном обещания "мощного плана инвестиций и модернизации" для больничного сектора страны. Консультации продлятся до середины июля, сообщил канал BFMTV.

Телеканал отметил, что это реакция властей на не стихавшие в течение многих лет требования профсоюзов, указывавших на низкую зарплату работников больниц, особенно среднего медицинского персонала. Недостатки сектора отчетливо проявились в условиях пандемии.

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции сообщила в понедельник, что в стране госпитализированы 16798 пациентов с заражением коронавирусом. Эта цифра после некоторого увеличения в минувшее воскресенье снова пошла на понижение. Уменьшилось и число тяжелобольных в отделениях реанимации.

За время эпидемии вылечились и выписались из больниц 65199 пациентов, в том числе 582 за последние сутки.

Всего в стране было выявлено 145279 случаев инфицирования COVID-19.

Минздрав вновь не опубликовал уточненные данные о смертности больных с диагнозом коронавируса, в которые на прошлой неделе вкралась ошибка. Генеральная дирекция обещает обнародовать их во вторник.

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