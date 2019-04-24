Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 15:48

Париж. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Французское правительство представило законопроект, нацеленный на ускорение процесса реставрации Собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.

Документ в случае его утверждения парламентом даст возможность правительству отдавать экстренные распоряжения, минуя при этом длительные бюрократические процедуры, предусмотренных законодательством страны для случаев реставрации исторических зданий.

Кроме того, законопроект предполагает налоговые льготы для тех, кто пожертвовал на восстановление Нотр-Дама. Он также нацелен на то, чтобы сделать "прозрачной" систему распределения средств, выделенных на реставрацию Собора Парижской Богоматери.

Законопроект будет передан на рассмотрение парламента в ближайшие недели.

Однако ряд архитекторов и экспертов в области исторического наследия критикуют эту инициативу. Они считают, что ускоренный процесс восстановления может сказаться на качестве реставрационных работ.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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