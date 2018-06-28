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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 17:37 28.06.2018 - 17:37

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В правительстве Германии не стали комментировать по существу информацию о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказав лишь, что приняли сообщения на сей счет к сведению.

"Правительство приняло эти сообщения к сведению", - сказала "Интерфаксу" в четверг представитель правительства. По ее словам, правительство ФРГ намерено воздержаться от оценки этой новости.

Ранее в четверг пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что совместный запрос о проведении встречи в Хельсинки поступил к нему на прошлой неделе.

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