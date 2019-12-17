Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 16:45

Берлин. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ готовится к американским санкциям против "Северного потока 2", которые могут вступить в силу уже в пятницу, об этом со ссылкой на секретный документ министерства экономики Германии сообщает во вторник таблоид Bild.

"Правительство не исключает, что из-за анонсированных санкций строительным работам в датских внешних водах могут быть созданы препятствия", - цитирует издание документ.

США готовит пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2". США рассчитывает в будущем поставлять в ЕС свой сжиженный газ.

В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

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