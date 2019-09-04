Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 13:38

Берлин. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не комментирует наличие или отсутствие политической составляющей в деле об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

"Это предстоит выяснить следствию", - заявил Зайберт журналистам в среду.

По его словам, комментария на эту тему он "дать не может", так как дело находится в ведении федеральной земли Берлин. Правительство Германии, заседание которого состоялось в среду, этот вопрос не обсуждало, сказал Зайберт.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала - Малый Тиргартен - по дороге в мечеть. Подозреваемый - предположительно, гражданин России - дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином. Посольство РФ накануне сообщило, что оказало задержанному "консульскую помощь", однако его гражданство до сих пор проверяется.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар также не смогла ответить на вопрос о гражданстве подозреваемого.

1тф др

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