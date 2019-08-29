Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 16:05

Берлин. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель пресс-службы правительства ФРГ не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 2 сентября в Берлине состоится встреча советников лидеров стран "нормандского формата", но и не исключил такой возможности.

"Внешнеполитические советники из России, Украины, Франции и Германии состоят в тесном и постоянном контакте. Их контакты проходят в закрытом от прессы режиме, поэтому мы не можем информировать вас об их ходе", - сказал представитель правительства "Интерфаксу".

О возможности встречи советников 2 сентября сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины по итогам переговоров Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств ("нормандской четверки" - ИФ) 2 сентября этого года", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Ранее в четверг Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, они "договорились продолжить подготовку саммита в "нормандском формате", чтобы ускорить реализацию минских договоренностей.

1тф др

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