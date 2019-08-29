Берлин. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель пресс-службы правительства ФРГ не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 2 сентября в Берлине состоится встреча советников лидеров стран "нормандского формата", но и не исключил такой возможности.
"Внешнеполитические советники из России, Украины, Франции и Германии состоят в тесном и постоянном контакте. Их контакты проходят в закрытом от прессы режиме, поэтому мы не можем информировать вас об их ходе", - сказал представитель правительства "Интерфаксу".
О возможности встречи советников 2 сентября сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины по итогам переговоров Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств ("нормандской четверки" - ИФ) 2 сентября этого года", - говорилось в сообщении пресс-службы.
Ранее в четверг Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, они "договорились продолжить подготовку саммита в "нормандском формате", чтобы ускорить реализацию минских договоренностей.
1тф др