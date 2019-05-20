Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 11:54

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что правительство ФРГ не подтверждает сообщения о недоверии австрийским спецслужбам.

"Мы тесно сотрудничаем с австрийскими партнерами, и о недоверии я не могу вам сообщить", - сказала Фиц журналистам в Берлине.

Тесное сотрудничество с соседями подтвердил представитель МВД ФРГ Зёрен Шмидт.

В минувшее воскресенье газета Welt am Sonntag сообщила, что руководитель федеральной службы защиты конституции Германии BfV Томас Хальденванг засомневался в добропорядочности австрийских коллег. По информации издания, Хальденванг видит в сотрудничестве и обмене информацией с Австрией серьезные риски - на прошлой неделе, пишет издание, он сообщил об этом парламентской контрольной комиссии бундестага.

В минувшую субботу вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, который представляет ультраправую Австрийскую партию свободы, подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с некой богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. Штрахе дает понять, что заинтересован в предложении.

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