Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 21:16

Берлин. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ заявляет, что для решения проблемы Донбасса в ЕС можно ездить вопреки санкциям.

"В Европейском союзе на случай запрета на въезд есть определенные исключения и процедура... Исключение составляют, например, переговоры о решении конфликта на востоке Украины. Эти правила соблюдаются", - сообщили "Интерфаксу" в правительстве.

Ранее на просьбу подтвердить визит Козака там заявляли, что рабочие визиты и встречи с представителями ведомства федерального канцлера ФРГ правительство не комментирует.

Ранее в среду Козак в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сказал, что прилетел в Берлин для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, сторонам переговоров удалось договориться о дальнейших действиях, которые требуют взаимодействия с представителями Донбасса и Украины и в "нормандском формате". Консультации в среду дадут мирным переговорам дополнительный импульс, уверен Козак.

Козак находится в санкционном списке ЕС из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины.

1тф бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!