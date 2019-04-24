Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 12:22

Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ пока не может назвать дату визита избранного президента Украины Владимира Зеленского в Германию, заявила в среду официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Дату я вам пока не могу назвать", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.

По ее словам, канцлер Ангела Меркель "говорила с господином Зеленским и поздравила его с успехом на выборах".

"Оба подтвердили курс на тесные отношения двух стран", - сказала представитель правительства ФРГ, отметив, что стороны "договорились о сотрудничестве".

В отношении перспектив дальнейшей реализации минских договоренностей по Украине, У.Деммер не смогла назвать конкретных дат возможных встреч и конкретных планов.

"Усилия по реализации минских договоренностей и по урегулированию конфликта на востоке Украины предпринимаются разными политическими силами", - уточнила она.

Она добавила, что при этом наблюдается намерение продолжать "минский процесс".

1тф аю

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