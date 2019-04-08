Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 12:43

Берлин. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не стал комментировать информацию о предполагаемых связях депутата бундестага от правопопулистской немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера с Россией.

"Мы приняли это к сведению, но я хочу предложить вам обратиться за комментарием в бундестаг... Я не хотел бы давать оценку этому случаю", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

В пятницу 5 апреля были опубликованы результаты совместного расследования немецкого журнала "Шпигель", телекомпании "Цэ-Дэ-Эф", британской телерадиокорпорации ВВС и итальянской газеты "Република". Расследование основано на материалах, предоставленных лондонским центром "Досье", его деятельность финансирует Михаил Ходорковский.

Согласно материалам "Шпигель", Россия якобы предпринимала масштабные попытки воздействовать на германских политиков, особенно из "Альтернативы для Германии".

Издание утверждает, что в преддверии выборов в бундестаг в 2017 году Москвой разрабатывался программный документ о мерах, нацеленных на дестабилизацию в Евросоюзе и усиление пропаганды в поддержку российских интересов.

"Шпигель" пишет, что документ якобы был направлен по электронной почте одному из высокопоставленных чиновников администрации президента РФ 3 апреля 2017 года. В качестве проекта предлагалось поддержать кандидата в Бундестаг от АдГ М.Фронмайера. В документе отмечалось, что в случае избрания в парламент Германии, М.Фронмайер был бы "депутатом под абсолютным контролем".

Через адвоката депутат заявил, что ему "нечего сказать" на эту тему, а сам документ ему не знаком. Он "никогда не получал финансовой или медийной поддержки из кругов российской политики, экономики или гражданского общества".

В свою очередь, зампредседателя бундестага социал-демократ Томас Опперман в интервью изданию "Бильд ам Зоннтаг", что теперь правомерность выдвинутых обвинений должен прояснить парламентский "совет старейшин". В "совет старейшин" входит председатель бундестага, его заместители и представители, а также 23 других депутата бундестага. Это не обязательно самые старшие по возрасту депутаты, но самые опытные.

М.Фронмайер с мая 2015 по февраль 2018 год был председателем молодежного крыла "Альтернативы для Германии", перед тем, как стать депутатом бундестага, он был пресс-секретарем нынешнего лидера парламентской фракции партии Алис Вайдель. Немецкие и швейцарские СМИ обвиняют А.Вайдель в получении незаконного финансирования через Швейцарию.

1тф бп

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