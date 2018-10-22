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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 12:02 22.10.2018 - 12:02

Берлин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ не видит оснований для выдачи новых разрешений на поставку оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, а также будет рассматривать вопрос, как поступить с уже выданными разрешениями, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"До тех пор, пока мы не знаем, что произошло, нет основания для позитивных решений по экспорту вооружения в Саудовскую Аравию", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине.

Отвечая на вопрос, что делать с уже выданными разрешениями на поставку оружия, Ш.Зайберт сказал, что "правительство будет их проверять". Заявление Саудовской Аравии об обстоятельствах убийства журналиста Дж.Хашкаджи правительство "приняло к сведению", отметил он.

По словам пресс-секретаря министра экономики ФРГ Тани Алемани, на конец 2018 года были согласованы договоры на поставку вооружения в Саудовскую Аравию на общую сумму примерно в 416 млн евро. Правовые рамки для отзыва уже выданных разрешений на поставку в Германии существуют, указала Т.Алемани.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.

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