Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 12:05

Берлин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ "ошеломлено" ситуацией вокруг громкого убийства в Берлине, сообщила официальный представитель кабмина Ульрике Деммер.

"Правительство по-прежнему ошеломлено случившимся", - сказал она журналистам в понедельник.

По ее словам, кабмин ФРГ "доверяет немецким правоохранительным органам" и ждет новых результатов расследования.

"Пока о новом состоянии дел я сообщить не могу", - сказала она.

Также Деммер не смогла сказать конкретно, у каких российских ведомств ФРГ просила помощи в расследовании.

"Были сделаны запросы в различные ведомства", - указала она.

Накануне министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild am Sonntag сказала, что у ФРГ имеются "веские доказательства" причастности РФ к убийству. Представитель Минобороны ФРГ Тильман фон Плюсков не смог прокомментировать фразу Крамп-Карренбауэр о веских доказательствах в деле об убийстве в Берлине.

"Не могу ничего по этому поводу сказать, так как расследование продолжается", - сказал фон Плюсков журналистам в понедельник.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

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